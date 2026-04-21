Giappone-Taiwan, il Festival delle Lanterne a Chiayi luogo di scambi culturali

Grattacieli futuristici, popolari negozi di bubble tea e vivaci mercati notturni.

Ma non solo: la città meridionale di Chiayi, a Taiwan - riporta Jiji Press - che quest'anno ha ospitato il Festival delle Lanterne, vanta molti siti storici affascinanti ma relativamente sconosciuti, con profonde radici in Giappone. La lanterna principale di quest'anno, alta 21 metri, il più grande evento dell'isola durante il periodo delle festività del Capodanno Lunare, ha presentato la ricca e distintiva storia di Chiayi, portando gli spettatori in un viaggio nel tempo attraverso i secoli, in uno spettacolo di cinque minuti intriso di luci abbaglianti, musica e spruzzi di nebbia. Uno schermo circolare che circonda la base della maestosa lanterna a forma di albero ha mostrato scene che vanno dalla formazione dell'isola di Taiwan alla prosperità del popolo indigeno locale Tsou, così come la Ferrovia Forestale di Alishan, istituita dal Giappone all'inizio del XX secolo per trasportare il legname di cipresso tagliato dalle montagne. L'area di Alishan si sviluppò come centro di produzione di legname sotto il dominio giapponese. Il suo legname di cipresso di alta qualità finì in molti famosi santuari e templi in Giappone, incluso il Daibutsu-den del Tempio Todaiji, o la Sala del Grande Buddha a Nara, un'antica capitale giapponese.

Il festival delle lanterne è servito come luogo di scambi culturali tra Taiwan e Giappone. Quest'anno, un'enorme carro allegorico "nebuta" – una tradizionale lanterna di carta protagonista di un popolare festival nella Prefettura di Aomori, nel Giappone nord-orientale – è apparso per la prima volta all'evento annuale, attirando l'attenzione dei visitatori con i suoi colori, la sua forma e le sue dimensioni. Il nebuta creato per l'evento raffigurava Maso, la famosa dea marina di Taiwan. Poiché un nebuta richiede solitamente circa due mesi per essere creato, "è stata una sfida" completare il lavoro in un solo mese in terra straniera, ha dichiarato il creatore di nebuta Makoto Suwa. Un altro creatore, Hiromi Hayashi, che ha lavorato con Suwa, ha parlato del suo approccio nel catturare un'immagine della divinità esotica, affermando: "Le persone a Taiwan vanno spesso nei templi e pregano le statue degli dei, quindi hanno immagini specifiche di essi". Tenendo conto di ciò, i creatori si sono recati nei templi locali per assicurarsi che la loro rappresentazione fosse riconoscibile. I visitatori taiwanesi hanno ammirato il nebuta. "Sono rimasto sbalordito. Sembrava che si muovessero", ha detto Wang Yi-jang, venuto all'evento per visitare uno stand con Super Mario, un personaggio di Nintendo Co., con un amico. Wang ha aggiunto di essere "felice di vedere una rappresentazione di Maso dalla prospettiva di artisti giapponesi".

Il Giappone ha governato Taiwan come colonia per mezzo secolo fino al 1945, e gli edifici di quel periodo rimangono ancora in molti angoli dell'isola. Durante il dominio giapponese, ci furono numerosi conflitti con la popolazione locale a causa dell'oppressione, ma secondo una guida locale, i taiwanesi hanno scelto di preservare molti edifici dell'era coloniale, dando loro nuova vita come nuove attrazioni turistiche, sostenuti dalla recente tendenza "retro" tra i giovani. "Molte persone a Taiwan hanno un'immagine positiva del Giappone per i suoi anime e manga piuttosto che concentrarsi sulla storia", ha detto la guida. Inoltre, i taiwanesi sono propensi a preservare vecchi edifici indipendentemente dalle loro origini, ha aggiunto. Per esempio, molti edifici di stazioni ferroviarie costruiti dal Giappone sono utilizzati come spazi pubblici, anche dopo aver cessato di svolgere il loro ruolo originale. La stazione di Beimen della Ferrovia Forestale di Alishan a Chiayi era un centro dove il legname veniva raccolto dalla montagna per l'esportazione. La ferrovia di montagna è popolare tra i turisti, in particolare quelli che desiderano fare trekking e ammirare l'alba. L'ex edificio della stazione si erge silenziosamente vicino a un piccolo parco e a una struttura per l'infanzia. Dipinto in un verde vivido, l'edificio in legno delizia i visitatori come caffè e negozio di souvenir dal 2023.

L'ex edificio della stazione di Taichung nella regione centrale dell'isola è una struttura distintiva fatta di mattoni rossi, calcare bianco e un tetto in ardesia, che ricorda l'iconica Stazione di Tokyo nella capitale giapponese. L'ex stazione, molto più grande della vecchia stazione di Beimen, ora funge da spazio espositivo all'aperto, dove i visitatori possono osservare da vicino vecchi binari ferroviari ed esplorare un vecchio treno ristrutturato e trasformato in un negozio di articoli vari adornato con decorazioni stagionali. Le pareti di mattoni rossi con poster di personaggi anime, come "Crayon Shin-chan" dal Giappone, sono una combinazione inaspettata, ma ciò potrebbe mostrare la tolleranza dei taiwanesi verso la cultura straniera. Gli scambi culturali tra Taiwan e Giappone sono evidenti anche nelle destinazioni turistiche in stile moderno. L'acclamato architetto giapponese Toyoo Ito ha progettato il Teatro Nazionale di Taichung, costruito nel 2014. Da allora è diventato un punto di riferimento della città per il suo design unico, inclusi gli esterni curvi e gli interni simili a grotte. Costruita di fronte a un grande parco, l'opera ha l'atmosfera di un'oasi urbana. Sempre a Taichung, il popolare negozio di dolciumi Butter Hotel presenta artisti contemporanei, tra cui Tomomi Awaji e Hikaru Matsubara dal Giappone, per creare un negozio fantasioso simile a un hotel. L'edificio giallo sembra un classico hotel in stile occidentale, ma in realtà è un negozio di biscotti al burro pieno di opere d'arte oniriche e fotogeniche, come ascensori finti e una doccia che emette musica.

Il negozio è anche noto per le varie scatole regalo realizzate da artisti internazionali. Matsubara ha disegnato una scatola con un personaggio originale che fonde gli ananas e il bubble tea, tipici di Taiwan, mentre Awaji ha creato un'opera d'arte ispirata al popolare test della personalità MBTI, esprimendo l'importanza della comprensione reciproca. Un funzionario del negozio ha detto che entrambi i design delle scatole stanno guadagnando popolarità per i loro tocchi caldi e amichevoli. Inutile dire che le persone apprezzano l'arte indipendentemente dalla sua origine. Tuttavia, dalla colossale lanterna nebuta alle giocose opere d'arte contemporanee, Giappone e Taiwan continuano a influenzarsi a vicenda nel campo dell'arte. Wang Wen-chih, un artista nato a Chiayi che ha realizzato un'installazione per il festival delle lanterne di quest'anno e ha esperienza nella partecipazione a festival d'arte in Giappone, ha affermato che l'arte è un buon modo per familiarizzare con culture diverse. Ha aggiunto che parlare l'uno con l'altro mentre si crea un'opera d'arte insieme è "sempre un momento fruttuoso".