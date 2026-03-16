Guerra Iran, Tajani: "Mandato Aspides non cambia"

Il ministro degli Esteri dopo la discussione nel Consiglio Ue conferma che la missione non opererà nello Stretto di Hormuz.
Le missioni Ue Atalanta e Aspides "rimangono con il mandato che hanno". Lo conferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al termine del Consiglio Ue a Bruxelles.
E' previsto, aggiunge, che "si possa rinforzare la presenza di navi militari nel Mar Rosso, per aumentare il numero delle fregate che sono già impegnate" nelle operazioni, "per garantire la sicurezza del trasporto marittimo".