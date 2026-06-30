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Ucraina, centinaia di peruviani reclutati nelle forze russe con l'inganno di un lavoro

Presi come cuochi o guardie di sicurezza, si sono poi ritrovati al fronte. La magistratura del Perù apre delle inchieste con l'ipotesi di traffico di essere umani

Vladimir Putin - Afp
Vladimir Putin - Afp
30 giugno 2026 | 06.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Centinaia di peruviani sono stati reclutati nelle forze russe, e spediti al fronte ucraino, con le promesse ingannevoli di un lavoro civile, come il cuoco o la guardia di sicurezza, salari elevati e un percorso accelerato per la cittadinanza russa, diffusa sui social, rende noto Cnn. Già nei mesi scorsi era emerso lo sforzo di Mosca di reclutare civili di diversi Paesi africani, molti dei quali avevano protestato con la Russia, fra le unità inviate a combattere.

Magistrati peruviani hanno aperto inchieste sullo schema di reclutamento con l'ipotesi di traffico di essere umani, a fronte di famiglie che continuano le ricerche di loro parenti dispersi. Subito dopo l'arrivo in Russia ai malcapitati veniva sequestrato il telefono ed erano costretti a firmare l'arruolamento, senza interpreti o assistenza legale. E dopo un addestramento sommario, venivano inviati al fronte.

Kiev: "Strage di truppe nordcoreane nel Kursk"

Al fronte, intanto, combattono le truppe nordcoreane. Che avrebbero subito oltre 7.000 perdite, combattendo al fianco della Russia per respingere le forze ucraine dall'oblast di Kursk, tra il 2024 e il 2025. A dirlo è l'intelligence militare ucraina, superando la precedente valutazione dell'intelligence sudcoreana e britannica, che stimava un totale di circa 6.000 perdite tra le truppe nordcoreane, tra morti e feriti, nell'oblast di Kursk.

Le perdite dichiarate si riferiscono ai mesi dell'incursione transfrontaliera ucraina a Kursk, avvenuta tra agosto 2024 e marzo 2025, durante la quale le truppe ucraine occuparono vaste aree di territorio in un'operazione a sorpresa ad alto rischio, fino a quando la complessità logistica non le costrinse al ritiro.

Pyongyang non ha fornito dettagli sul numero di vittime subite dalle sue truppe in Russia. "Il regime nordcoreano sta cercando di nascondere le reali perdite subite dalle sue unità militari nella guerra contro le Forze di Difesa ucraine", ha dichiarato l'intelligence ucraina in un comunicato stampa diffuso dal Kyiv Independent. L'ultimo bilancio delle vittime giunge mentre Russia e Corea del Nord intensificano la loro cooperazione militare, due anni dopo la firma dell'Accordo di partenariato strategico globale, un impegno a fornire assistenza reciproca in caso di attacco a uno dei due paesi.

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