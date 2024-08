L'Ucraina avanza in Russia e cambiano gli scenari della guerra. Mosca ammette che le truppe di Kiev sono penetrate fino a 30 km all'interno del Paese, in quella che è diventata l'incursione più profonda e significativa da quando Mosca ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno affrontato truppe ucraine nei pressi dei villaggi di Tolpino e Obshchy Kolodez, mentre l'offensiva nella regione di Kursk prosegue da giorni.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha accusato Kiev di "intimidire la pacifica popolazione russa". La notte scorsa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto per la prima volta l'attacco, affermando che l'Ucraina sta spingendo la guerra "nel territorio dell'aggressore".

Mosca: "Dura risposta non tarderà ad arrivare"

La "risposta dura" di Mosca alle incursioni ucraine in territorio russo "non tarderà ad arrivare", ha avvertito Zakharova in una nota. L'Ucraina, ha poi aggiunto, "comprende perfettamente" che i recenti attacchi "non hanno senso da un punto di vista militare".

Zelensky: "Partner revochino restrizioni a nostre azioni difensive"

Zelensky è tornato a sollecitare i partner dell'Ucraina "a decisioni forti per revocare le restrizioni alle nostre azioni difensive". In un post su X sull'attacco missilistico russo dell'altra notte a Kiev, nel quale sono rimasti uccisi un padre e il figlio di 4 anni, il presidente ha scritto: "Gli ucraini sono profondamente grati a tutti i nostri partner che ci forniscono sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento. Tuttavia, per fermare davvero il terrore russo, abbiamo bisogno non solo di uno scudo aereo completo che possa proteggere tutte le nostre città e comunità, ma anche di decisioni forti da parte dei nostri partner, decisioni che elimineranno le restrizioni alle nostre azioni difensive". "Quando le capacità a lungo raggio dell'Ucraina non avranno limiti, questa guerra avrà sicuramente un limite: saremo davvero vicini a una fine più giusta", ha sottolineato Zelensky.

Incendio a Zaporizhzhia

In serata il presidente ucraino ha reso noto che "gli occupanti russi hanno appiccato un incendio sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia". "I livelli di radiazione - ha spiegato - sono attualmente nella norma ma finché i terroristi russi manterranno il controllo della centrale nucleare, la situazione non è e non può essere normale. Dal primo giorno del sequestro della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la Russia la sta usando esclusivamente per ricattare l'Ucraina, l'Europa intera e il mondo. Aspettiamo la reazione del mondo, aspettiamo la reazione dell'Aiea. La Russia deve essere ritenuta responsabile di tutto questo. Solo il controllo ucraino sull'impianto di Zaporizhzhia può garantire il ritorno alla normalità e alla piena sicurezza", ha concluso.

Ma mentre Kiev incolpa Mosca, la Russia punta il dito sull'Ucraina sostenendo che l'incendio nella centrale nucleare è scoppiato dopo un attacco delle forze armate ucraine su Energodar. Il governatore della regione di Zaporizhzhya Yevhen Balitsky, secondo quanto riferisce la Tass, ha detto che "i sistemi di raffreddamento della centrale hanno preso fuoco a causa dell'attacco dell'Afu", le forze armate ucraine, "tutti e sei reattori sono in stato di arresto a freddo, non vi è alcuna minaccia di esplosione. Il livello di radiazione intorno alla centrale nucleare e alla città di Energodar rimane normale".

L'Aiea in un post sui social riferisce che gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), "hanno osservato un forte fumo scuro provenire dall'area settentrionale della centrale di Zaporizhzhia a seguito di molteplici esplosioni udite in serata. Il team è stato informato dallo Znpp di un presunto attacco di droni su una delle torri di raffreddamento situate nel sito. Non è stato segnalato alcun impatto per la sicurezza nucleare".

Botta e risposta Bielorussia-Ucraina

Intanto si registra un botta e risposta tra Ucraina e Bielorussia. Il ministero della Difesa di Minsk ha riferito che unità meccanizzate bielorusse si stanno spostando verso il confine con l'Ucraina, aggiungendo che "le unità di una delle formazioni meccanizzate sono pronte a svolgere i compiti previsti". "Il personale militare sta caricando l'equipaggiamento militare sui treni e inizia a spostarsi verso le aree designate", ha aggiunto il ministero della Difesa. Sabato, la Bielorussia aveva denunciato violazioni dello spazio aereo da parte di droni lanciati dall'Ucraina.

Ma Kiev non rileva ulteriori truppe bielorusse schierate al confine, nonostante le affermazioni di Minsk di voler rafforzare il controllo del confine. Lo ha detto il portavoce del Servizio di guardia di frontiera statale ucraino, Andrii Demchenko.