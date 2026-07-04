circle x black
Cerca nel sito
 

Raid russi sull'Ucraina, Zelensky: "A Sumy bombe aeree guidate contro civili"

Il presidente ucraino: "Fondamentale che i nostri partner esercitino pressioni sulla Russia, Europa dispone di strumenti"

Macerie a Kiev dopo un raid russo - Afp
Macerie a Kiev dopo un raid russo - Afp
04 luglio 2026 | 07.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A Sumy, dopo l'ultimo attacco di Mosca, "sono in corso le operazioni per far fronte alle conseguenze del raid aereo russo. I russi hanno utilizzato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Tragicamente, al momento, sono state confermate quattro vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 27 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Molti hanno riportato ferite gravi". A scriverlo, in un post su X in cui denuncia gli attacchi sferrati ieri dalle foirze russe, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Nel corso della giornata - prosegue - la Russia ha colpito anche Zaporizhzhia, dove un attacco con droni ha ucciso due persone e ne ha ferite altre sei, tra cui un bambino. Anche Kharkiv è stata colpita da un drone nemico a pilotaggio remoto, causando feriti. Anche diverse comunità nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk sono state prese di mira", spiega il leader di Kiev.

fondamentale che i nostri partner esercitino pressioni sulla Russia", chede poi Zelensky, sottolineando che "la Russia ascolterà sicuramente gli Stati Uniti, gli altri Paesi del G7 e del G20 e l'Europa. Dobbiamo ricordare che l'Europa dispone di strumenti per esercitare pressioni su questo aggressore, soprattutto sul suo settore energetico, sulla sua flotta petrolifera e sul suo sistema finanziario", continua il presidente ucraino. "Questi strumenti devono essere utilizzati. Dobbiamo inoltre compiere ulteriori passi per rafforzare la nostra difesa, in primis la nostra difesa aerea".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Russia attacchi aerei civili
Vedi anche
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi, il ballo dopo il primo 'sì' - Video
D'Ancona (sindaco Pantelleria): "Isola strategica nel Mediterraneo" - Video
Ucraina, attacco russo su una piscina: l'esplosione nel video delle telecamere di sicurezza
Paura in Usa, spari in un centro commerciale in Michigan: il video delle persone in fuga
Denunciato giovane a Venezia, sul tetto di un vaporetto per bravata social - Video
La Russa: "Valorizzare ulteriormente il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo"
Rai, Salvo Sottile al posto di Milo Infante: "Ci siamo mandati messaggi"
Papa a Lampedusa, Ong denunciano: "Ma non andrà nell'hotspot, buco nero dell'isola"
Ad Ancona i Palinsesti Rai, tra conferme, novità e possibili sorprese
Funerali di Khamenei, le lacrime di Ghalibaf e la reazione di Araghchi - Video
Case di Comunità alla prova dei fatti, ecco come funziona una struttura - Video
Piano casa, novità e impatto sull'emergenza abitativa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza