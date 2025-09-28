circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, nuovi raid russi nella notte: massiccio attacco su Kiev

Quattro morti e 27 feriti. Mosca: "Intercettati 41 droni di Kiev"

Attacco su Kiev - (Afp)
Attacco su Kiev - (Afp)
28 settembre 2025 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovi attacchi della Russia sull'Ucraina nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino anche Kiev che è stata sottoposta a un "attacco massiccio", ha reso noto il sindaco Vitali Klitschko, aggiungendo che un edificio di cinque piani è stato parzialmente distrutto e che almeno tre persone sono state trasportate in ospedale. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato che centinaia di droni e missili sono stati utilizzati nell'ultima ondata di attacchi in tutto il Paese.

Quattro persone sono morte, tra cui un minorenne, ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Timur Tkachenko su Telegram. Almeno altre 27 persone sono state ferite, ha aggiunto sul social Mykola Kalashnyk, dell'amministrazione militare di Kiev.

Mosca: "Intercettati 41 droni di Kiev"

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto quarantuno droni ucraini la scorsa notte, ha riferito dal canto suo il ministero della Difesa russo. "Nella notte del 28 settembre - ha affermato il ministero - le difese aeree in servizio hanno distrutto 41 droni ucraini ad ala fissa: dodici nella regione di Kursk, dieci nella regione di Bryansk, otto nella regione di Belgorod, quattro nella regione di Tula, tre nella regione di Yaroslavl, due nella regione di Rostov e uno in ciascuna delle regioni di Novgorod e Samara".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia ucraina news russia news ucraina russia news
Vedi anche
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza