Le operazioni militari saranno sospese dalle 18 di oggi, ora di Mosca, a mezzanotte del 21 aprile. Nessuna risposta ufficiale per ora da parte di Kiev

Il presidente russo Vladimir Putin annuncia oggi, sabato 19 aprile, una tregua per Pasqua nella guerra in Ucraina. Secondo quanto riporta la Tass la Federazione Russa sospenderà tutte le operazioni militari dalle 18, ora di Mosca, del 19 aprile a mezzanotte del 21 aprile. "Il mio ordine è di fermare tutte le azioni militari per questo periodo", ha dichiarato il capo del Cremlino nel corso di un incontro con il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov.

Putin ha tuttavia avvertito che le forze armate russe devono rimanere in allerta per possibili violazioni della tregua da parte ucraina. "Le nostre truppe devono essere pronte a respingere qualsiasi provocazione o aggressione da parte del nemico", ha sottolineato il presidente.

L'annuncio arriva alla vigilia della Pasqua ortodossa, festività molto sentita nel mondo russo e slavo, e rappresenta un'iniziativa presentata da Mosca come gesto umanitario. Nessuna risposta ufficiale per ora da parte di Kiev.

Mosca: "Liberato il 99,5% del Kursk occupato da Kiev"

Durante l'incontro con Putin Gerasimov ha dichiarato che le forze armate russe hanno riconquistato il 99,5% della regione di Kursk precedentemente occupata dall’esercito ucraino. "Nei distretti della regione di Kursk che avevano subito un’invasione da parte delle forze armate ucraine, la maggior parte del territorio è stata ora liberata - ha detto -. Parliamo di 1.260 chilometri quadrati, ovvero il 99,5% della zona occupata".

L'annuncio arriva mentre Mosca continua a denunciare incursioni e attacchi ucraini lungo le regioni di confine, che si sono intensificati negli ultimi mesi con l’aggravarsi del conflitto.