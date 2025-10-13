circle x black
"Hamas viola accordo e restituisce solo 4 corpi", famiglie ostaggi accusano

"Oggi verranno restituiti solo quattro corpi di ostaggi deceduti, sui 28 detenuti da Hamas"

afp 20251013 78kz3mq v1 highres israelpalestinianconflictgazahostages
13 ottobre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hamas consegnerà oggi solo quattro corpi di ostaggi deceduti. E' la denuncia dell'Hostages and Missing Families Forum, che stigmatizza la "violazione dell'accordo" previsto dal piano di pace per Gaza. L'intesa tra Israele e Hamas prevede la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti durante la prigionia. "Le famiglie degli ostaggi sono rimaste scioccate e costernate nell'apprendere che oggi verranno restituiti solo quattro corpi di ostaggi deceduti, sui 28 detenuti da Hamas", ha scritto il Forum in una nota. "Ciò rappresenta una palese violazione dell'accordo da parte di Hamas. Ci aspettiamo che il governo israeliano e i mediatori adottino misure immediate per porre rimedio a questa grave ingiustizia".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che oggi è intervenuto alla Knesset, prima del suo discorso ha incontrato alcuni familiari degli ostaggi israeliani. Lo rende noto l'Hostages and Missing Families Forum condividendo due foto dell'incontro su 'X'. In una delle immagini sono in piedi accanto a Trump Ruby Chen e Ronen Neutra, i cui figli Itay Chen e Omer Maxim Neutra sono stati entrambi uccisi il 7 ottobre 2023. I loro corpi sono ancora trattenuti nella Striscia di Gaza.

Nel corso della giornata, Hamas ha liberato 20 ostaggi, gli unici in vita dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. I 20 uomini, reduci da oltre 2 anni di prigionia a Gaza, sono stati consegnati alla Croce Rossa e quindi alle forze di sicurezza israeliane (Idf).

Tag
hamas israele israele ostaggi hamas ostaggi gaza
