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Hantavirus, sbagliano procedure con positivo in ospedale olandese: in 12 in quarantena

Errori durante il prelievo di sangue del paziente e dello smaltimento delle urine

Medici con la tuta per proteggersi dal contagio (Afp)
Medici con la tuta per proteggersi dal contagio (Afp)
12 maggio 2026 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dodici membri dello staff di un ospedale olandese, che ha in cura un paziente positivo all'Hantavirus, evacuato dalla nave Mv Hondius, sono stati messi in quarantena a causa di procedure non correttamente seguite. Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso ospedale universitario Radboud di Nijmegen, nella parte orientale dei Paesi Bassi, precisando che si sono verificati errori procedurali durante il prelievo di sangue del paziente e lo smaltimento delle urine. "A causa di queste circostanze, dodici dipendenti saranno messi in quarantena per sei settimane a scopo precauzionale, sebbene il rischio di contagio sia basso", ha aggiunto l'ospedale.

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hantavirus sintomi hantavirus errore hantavirus ospedale olanda hantavirus oggi
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