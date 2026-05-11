Dodici membri dello staff di un ospedale olandese, che ha in cura un paziente positivo all'Hantavirus, evacuato dalla nave Mv Hondius, sono stati messi in quarantena a causa di procedure non correttamente seguite. Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso ospedale universitario Radboud di Nijmegen, nella parte orientale dei Paesi Bassi, precisando che si sono verificati errori procedurali durante il prelievo di sangue del paziente e lo smaltimento delle urine. "A causa di queste circostanze, dodici dipendenti saranno messi in quarantena per sei settimane a scopo precauzionale, sebbene il rischio di contagio sia basso", ha aggiunto l'ospedale.