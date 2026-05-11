La nave del contagio sbarcata domenica a Tenerife. Sono 94 le persone di 19 diverse nazionalità evacuate. Proseguono i rimpatri: i voli di rimpatrio finali oggi per Australia e Paesi Bassi. Guterres: "Rischio resta basso"

E' in arrivo una circolare del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute che punta a dare le indicazioni operative (basate su quanto già previsto dall'Ecdc) alle Regioni, autorità sanitarie e uffici di frontiera, per quando rigurda le persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio da Hantavirus.

In Italia sono 4 le persone sotto osservazione e in isolamento volontario, passeggeri - non positivi e senza sintomi - del volo Klm dove era salita la signora olandese proveniente dalla nave MV Hondius, positiva al virus e poi deceduta.

Guterres: "Rischio resta basso"

"Sebbene attualmente il rischio per la salute pubblica derivante dal virus resti basso, è importante che gli sforzi in campo sanitario a livello internazionale garantiscano la sicurezza di tutti, compresi passeggeri ed equipaggio della nave da crociera Mv Hondius", su cui è stato segnalato un focolaio di hantavirus. Così in un post su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che manifesta il suo "sostegno al governo spagnolo e ad altri" Paesi impegnati nella "gestione di hantavirus in stretto coordinamento con i nostri colleghi dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)".

Positivi una passeggera francese e un americano

Complessa operazione di rimpatrio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, dove nei giorni scorsi è stato individuato un focolaio di hantavirus, sbarcati domenica nel porto di Granadilla, a Tenerife. Tra questi ci sono anche 17 cittadini americani, di cui uno risultato lievemente positivo al virus come riferito dal dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti. "Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al test PCR per il virus Andes (un ceppo dell'hantavirus, ndr)", ha dichiarato il dipartimento della salute.

A risultare positiva anche una cittadina francese. Si tratta del primo caso di Hantavirus confermato in Francia, come ha confermato la ministra della Salute Stéphanie Rist intervistata da France Inter. ''Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte - ha detto la ministra - I test Pcr sono risultati positivi'' e la donna è ricoverata in "un ospedale specializzato in malattie infettive". Rist ha poi riferito di 22 casi di contatto in Francia "più o meno stretto". Innanzitutto, "c'è stato un volo il 25 aprile'' tra Sant'Elena e Johannesburg ''a bordo del quale si trovavano otto cittadini francesi e il paziente che in seguito è deceduto", ha spiegato la ministra. "Questi otto cittadini francesi sono stati in isolamento per quasi una settimana", ha aggiutnto.

Su un secondo volo tra Johannesburg e Amsterdam, "sono stati identificati 14 cittadini francesi" che "sono stati informati di dover rimanere in autoisolamento e li stiamo invitando a contattarci. Dobbiamo rafforzare le misure di isolamento", ha spiegato.

I rimpatri

Sono 94 le persone di 19 diverse nazionalità evacuate, come reso noto la ministra della Salute spagnola, Monica Garcia, la quale ha definito la giornata "abbastanza intensa". Le autorità spagnole hanno comunicato che l'evacuazione della maggior parte dei quasi 150 passeggeri ed equipaggio della nave, che annovera 23 nazionalità, proseguirà fino ai voli di rimpatrio finali per Australia e Paesi Bassi nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio. La nave effettuerà il rifornimento in mattinata e si prevede la sua partenza per i Paesi Bassi con circa 30 membri dell'equipaggio alle 18 ora italiana.

Nella giornata di domenica, passeggeri equipaggiati con tute mediche di colore blu hanno iniziato a sbarcare dalla nave battente bandiera olandese, utilizzando imbarcazioni di dimensioni ridotte per raggiungere il piccolo porto industriale di Granadilla a Tenerife. Gli evacuati sono stati successivamente trasbordati su autobus dell'esercito spagnolo e condotti all'aeroporto di Tenerife Sud in un convoglio, con un pannello protettivo a separare il conducente dai passeggeri. Gli evacuati hanno indossato nuove dotazioni protettive prima di imbarcarsi sui loro voli di rimpatrio.

Garcia ha dichiarato ai giornalisti a Tenerife, poco prima dell'avvio dell'operazione, che tutti i passeggeri erano asintomatici e hanno completato una valutazione medica finale prima dello sbarco. Tuttavia, una delle cinque persone francesi rimpatriate in Francia manifestava sintomi di hantavirus, come scritto su X dal primo ministro Sebastien Lecornu, il quale ha affermato che tutti gli evacuati "sono stati immediatamente posti in isolamento rigoroso fino a nuovo avviso".

Intanto su X il sindacato della Guardia Civil spagnola Jucil ha fatto sapere che un agente della Guardia Civil è morto a Tenerife durante l'operazione attivata per l'arrivo della MV HONDIUS: "L'agente, mentre si trovava di riserva al posto di comando operativo, ha avuto un infarto. Nonostante gli sforzi di rianimazione durati 40 minuti, non si è riuscito a salvargli la vita. Un altro compagno che perde la vita in servizio. Un'altra famiglia distrutta".

La quarantena

L'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda una quarantena di 42 giorni e un "monitoraggio attivo", inclusi controlli giornalieri per sintomi quali la febbre, come comunicato a Ginevra dal direttore per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie dell'organismo delle Nazioni Unite, Maria Van Kerkhove. Il ministero della Salute greco ha reso noto che un evacuato greco trascorrerà 45 giorni in quarantena ospedaliera obbligatoria ad Atene, mentre 14 cittadini spagnoli si isoleranno anch'essi in un ospedale militare a Madrid. Un alto funzionario sanitario statunitense ha tuttavia dichiarato che i passeggeri americani non saranno necessariamente posti in quarantena in un centro specializzato nello stato del Nebraska. A seconda del rischio stimato, i passeggeri potranno scegliere di rientrare alle proprie dimore "senza esporre altre persone lungo il tragitto", ha affermato Jay Bhattacharya, direttore ad interim dei Centers for Disease Control and Prevention. Il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presente a Tenerife per supervisionare le evacuazioni, ha asserito che tale politica "potrebbe comportare dei rischi".