"Ho 88 anni e devo lavorare", il web gli dona 1 milione e lo manda in pensione

La storia di Ed Bambas, ex militare e dipendente della General Motors, fa scattare una gara di solidarietà

03 dicembre 2025 | 19.08
Redazione Adnkronos
Un uomo di 88 anni costretto a lavorare 8 ore al giorno come commesso in un supermercato perché ha perso la pensione. Ed Bambas, veterano dell'esercito degli Stati Uniti, ogni giorno svolge il suo turno in un negozio di Brighton, in Michigan. La sua storia rimbalza sul web e parte una gara di solidarietà. Su Instagram, il profilo @itssozer dell'influencer Samuel Weidenhofer racconta la storia di Ed e avvia una raccolta fondi: in 36 ore arriva oltre 1 milione di dollari per consentire al signor Bambas di andare in pensione.

"Lavoro 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Un turno pieno, non ho abbastanza entrate", racconta l'ex militare. "Ero nell'esercito nel 1966, sono un veterano. Sono andato in pensione nel 1999, lavoravo alla General Motors. L'azienda nel 2012 è andata in bancarotta e mi ha portato via la pensione", dice.

"Mia moglie è morta 7 anni fa, era molto malata. La cosa che mi ha fatto soffrire di più è che, mentre lei era molto malata, con la mia pensione si sono presi anche la mia assicurazione sanitaria. Hanno preso tutto, tranne la mia assicurazione sulla vita", racconta Bambas. "Ho venduto la casa, ho venduto le mie proprietà e abbiamo tirato avanti. Ora sto cercando di risollevarmi, devo lavorare perché non ho entrate a sufficienza. Vorrei andare in pensione, è il mio sogno", confessa tra le lacrime. Il sogno è destinato a diventare realtà: in poche ore, l'iniziativa di Samuel Weidenhofer ha consentito di raccogliere oltre 1 milione di dollari per consentire a Bambas di andare in pensione.

in Evidenza