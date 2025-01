Congelare i pazienti dopo la morte e riportarli in vita un giorno, il tutto per un costo di quasi 200mila euro. E' la missione di Tomorrow.Bio, la prima start-up europea che offre servizi di crionica in più di 45 paesi in tutto il mondo e tre laboratori in Europa, come riferisce la Bbc.

Uno è in centro a Berlino dove, in una piazzola verde, c'è una piccola ambulanza con una spessa striscia arancione lungo i lati e un groviglio di fili che pendono dal soffitto. Alla pompa di perfusione c'è Emil Kendziorra, co-fondatore di Tomorrow.Bio ed ex ricercatore oncologo che ha cambiato carriera dopo aver scoperto che i progressi nella cura della malattia erano "troppo lenti".

Mentre il primo laboratorio di crionica al mondo è stato aperto in Michigan quasi mezzo secolo fa - innescando una duratura divisione tra coloro che credono che sia il futuro dell'umanità e altri che lo liquidano come un non-inizio - Kendziorra dice che l'interesse sta crescendo. Finora hanno congelato (o crioconservato) 7 pazienti e cinque animali domestici, ma sono quasi 700 gli iscritti al progetto. Nel corso del 2025 amplieranno le loro operazioni coprendo tutti gli Stati Uniti.

Realtà o vuota promessa?

Nessuno è mai stato rianimato con successo dopo la crioconservazione e, anche se lo fosse, il risultato potenziale potrebbe essere quello di tornare in vita con gravi danni cerebrali. Il fatto che attualmente non vi sia alcuna prova che organismi con strutture cerebrali complesse come quelle umane possano essere ripristinate con successo rende il concetto “assurdo”, afferma Clive Coen, professore di neuroscienze al King's College di Londra. A suo avviso, anche le dichiarazioni secondo cui la nanotecnologia (che consente di eseguire elementi del processo su scala nanometrica) o la connettomica (la mappatura dei neuroni del cervello) colmeranno l'attuale divario tra biologia teorica e realtà sono promesse eccessive. Queste critiche non hanno però frenato le ambizioni di Tomorrow.Bio.

Cos'è la criopreservazione umana

La criopreservazione umana (a volte chiamata biostasi o crionica) è una procedura medica avanzata che permette di mettere un essere umano in completa pausa biologica dopo la sua morte legale. Lo scopo è mantenere le persone preservate fino a quando la tecnologia medica non sarà sufficientemente avanzata da curare la causa della morte e rianimarla. Questo offre ai pazienti la possibilità di beneficiare della tecnologia futura e di vivere potenzialmente una vita più lunga di quanto sia attualmente possibile.

Come funziona

Una volta che un paziente si è iscritto all'azienda e un medico conferma che si trova negli ultimi giorni di vita, l'azienda invia un'ambulanza al suo domicilio. Una volta dichiarata legalmente la morte, il paziente viene trasferito nell'ambulanza di Tomorrow.Bio, dove inizia la procedura di crionica. La start-up è stata motivata da pazienti il cui cuore si è fermato a temperature di congelamento e poi è stato riavviato. Un esempio è Anna Bagenholm, che nel 1999 ha trascorso due ore clinicamente morta durante una vacanza sulla neve in Norvegia, ma è stata poi rianimata.

Durante la procedura, i corpi vengono raffreddati a temperature inferiori allo zero e alimentati con liquido crioprotettivo. “Una volta scesi sotto i zero gradi, non si vuole congelare il corpo, ma crioconservarlo. Altrimenti si avrebbero cristalli di ghiaccio ovunque e i tessuti verrebbero distrutti”, afferma Kendziorra, la cui azienda lavora sia nel campo pratico che in quello della ricerca sulla crionica.

“Per contrastare questo fenomeno, si sostituisce tutta l'acqua, tutto ciò che potrebbe congelare nel corpo, con l'agente crioprotettivo”. Si tratta di una soluzione i cui componenti principali sono costituiti da dimetilsolfossido (DMSO) e glicole etilenico (usato in prodotti come l'antigelo). “Una volta fatto questo, si raffredda con una curva di raffreddamento molto specifica, molto velocemente, fino a circa -125C gradi (257F), e poi molto lentamente, da -125C a -196C (384,8F)”. A quest'ultima temperatura, il paziente viene trasferito in un'unità di stoccaggio in Svizzera dove, dice Kendziorra, si “aspetta”.

“Il piano - spiega - prevede che a un certo punto del futuro la tecnologia medica sia sufficientemente avanzata da rendere curabile il cancro [o] qualsiasi cosa abbia portato alla morte del paziente, e che la procedura di crioconservazione stessa possa essere invertita". Se questo accadrà tra 50, 100 o 1.000 anni, è un'ipotesi che non si può escludere. “Alla fine, non ha molta importanza”, dice. “Finché si mantiene la temperatura, è possibile mantenere questo stato per un periodo di tempo virtualmente indefinito”.

Quanto costa farsi ibernare

Tomorrow Bio ha aperto le sue porte come prima e unica azienda europea crionica nel 2019. La sua struttura è stata progettata per garantire la massima a lungo termine sicurezza e qualità criopreservazione possibile.

L'azienda richiede una quota associativa, pari a 50 euro al mese fino alla crioconservazione, e il costo effettivo per il servizio. L'adesione garantisce i servizi base e offre uno sconto di 30.000 euro sui costi di crioconservazione rispetto ai prezzi dei non-membri.

La maggior parte dei clienti ha meno di 60 anni e finanzia le spese attraverso un'assicurazione sulla vita (che può essere stipulata attraverso lo studio o in modo indipendente). Se si sceglie l'assicurazione sulla vita, la quota mensile dipende dal metodo di finanziamento, dall'età e dalla storia medica. Al momento del decesso, l'assicurazione paga tutti i costi di trasporto, crioconservazione e stoccaggio. È possibile pagare la criopreservazione in anticipo, se si dispone dei fondi necessari. Per i membri, il costo è di 200.000 euro (corpo intero) o 75.000 euro (solo cervello).