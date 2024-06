Il killer dei droni russi è un piccolo aereo a elica - Ascolta

Un piccolo aereo a elica sui cieli d'Ucraina si è conquistato il titolo di killer di droni rossi. Come rivelano i siti specializzati, The War Zone e The Avionist, che pubblicano foto e video, questo cacciatore di droni non è altro che uno Yak-52, velivolo per l’addestramento primario dei piloti militari che risale all’era sovietica, progettato dallo Yakovlev Design Bureau e operativo dal 1976. La conferma arriva anche da quelle che si chiamano "kill scores", e che si vedono nei video, che, per chi non lo sapesse, non sono altro che i bersagli colpiti che vengono disegnati sulla sua fusoliera come si usava fare a partire della seconda guerra mondiale.