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Maxi incendio minaccia la città di Reno, in Nevada: quasi 90mila evacuati. I testimoni: "Siamo spaventati a morte"

L'Hawk Fire ha già bruciato circa 15mila acri, oltre 60 chilometri quadrati, e provocato almeno sei feriti

Fiamme a Reno (Mevada) - (Ipa)
Fiamme a Reno (Mevada) - (Ipa)
24 agosto 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un maxi incendio sta minacciando nelle ultime ore la città di Reno, la più grande del Nevada, Stati Uniti, costringendo le autorità a decidere per l'evacuazione di quasi 90mila persone. Lo riportano i media statunitensi, secondo cui circa 42mila residenti hanno ricevuto l'ordine di abbandonare le proprie abitazioni immediatamente, mentre ad altri 45mila è stato chiesto di tenersi pronti.

L'"Hawk Fire" - così come è stato ribattezzato il rogo divampato mattina nei pressi dell'Hawk Meadow Trail, a ovest della città - ha già bruciato circa 15mila acri, oltre 60 chilometri quadrati, e provocato almeno sei feriti, tre dei quali soccorritori. Le autorità hanno riferito che le fiamme, di origine umana, non risultavano ancora contenute e che alcune abitazioni sono state distrutte, senza fornire per ora un bilancio preciso.

Il governatore del Nevada, Joe Lombardo, ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Washoe e mobilitato la Guardia Nazionale per sostenere le operazioni antincendio e le forze dell'ordine. "È una situazione attiva e in rapida evoluzione. Invito tutti coloro che si trovano nelle aree interessate a rimanere vigili e a seguire le indicazioni delle autorità locali", ha dichiarato. Forti venti e condizioni estremamente secche stanno favorendo la propagazione delle fiamme, che hanno raggiunto aree urbane alla periferia di Reno, città di circa 280mila abitanti al confine con la California.

"Siamo spevantati a morte", hanno detto alcuni residenti alla BBC. Testimoni oculari hanno registrato video che mostrano l'incendio e le colonne di fumo alla periferia della città.

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Hawk Fire incendio nevada incendio reno rogo nevada
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