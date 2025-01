I campioni del mondo 1994 di pattinaggio artistico in coppia della squadra nazionale russa, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, erano a bordo dell'aereo precipitato a Washington dopo lo schianto con un elicottero militare. Lo ha riferito una fonte alla Tass. La 52enne Shishkova e il 55enne Naumov, trionfatori nei Mondiali di 30 anni fa, in carriera hanno conquistato anche argenti e bronzi agli Europei. Dopo aver terminato la carriera, erano diventati allenatori e vivevano negli Stati Uniti dal 1998.

A bordo dell'aereo anche diversi atleti e allenatori del pattinaggio americano. U.S. Figure Skating, la federazione americana di pattinaggio su ghiacchio, ha reso noto che a bordo erano presenti "diversi membri della comunità del pattinaggio". "Siamo devastati da questa immane tragedia", ha detto Alex Schauffler, direttore della comunicazione di U.S. Figure Skating. A Wichita, nel weekend, è andata in scena una competizione giovanile. Si ipotizza quindi che diversi atleti, coach e dirigenti fossero a bordo del volo.