Uomini e donne, di età compresa tra i 19 e i 61 anni, sono stati arrestati nella zona di Teesside, in Inghilterra a seguito del sinistro verificatosi sabato a culime di un inseguimento sulla A66 a South Bank

Diciassette persone - secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da SkyNews - sono state arrestate a seguito dell'incidente verificatosi lo scorso sabato notte nei pressi di Middlesbrough, nel nord-est dell’Inghilterra, in cui hanno perso la vita due agenti di polizia, Tom Clough e Matthew Blades, e cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 23 anni: Cole Robert Worthy, Theo Rae, Makai Saddington, Michael Robert Cahill e Jacob Matusiak. L'auto a bordo della quale viaggiavano, una Volkswagen Passat con targa clonata e collegata ad altri incidenti, si è scontrata con la volante sulla A66 a South Bank, dove si era immessa contromano nel corso di un inseguimento. Quattro dei 5 giovani avevano precedenti penali.

17 arresti per l'incidente contromano sull'A66

Ebbene, in un primo momento nove uomini e tre donne, di età compresa tra i 19 e i 61 anni, sono stati arrestati nella zona di Teesside con l'accusa di diversi reati, tra cui possesso illegale di arma da fuoco e appartenenza a un'organizzazione criminale. Uno di loro è stato successivamente incriminato. Altre cinque persone sono state arrestate martedì sempre in relazione al sinistro.

La polizia di Cleveland ha dichiarato di star indagando su "gravi attività criminali che hanno portato a questo tragico incidente". Il vice capo della polizia Wayne Fox a spiegato che "gli eventi di quella tragica notte avranno un impatto duraturo e profondo sull'area di Cleveland e sulle comunità che cerchiamo di proteggere. Abbiamo il dovere di intervenire e di indagare a fondo sulla grave attività criminale che ha portato a questo tragico incidente, e di assicurare alla giustizia tutti i responsabili".

La dinamica e le vittime

L'Ufficio indipendente per la condotta della polizia (IOPC) ha intanto avviato un'indagine indipendente sull'incidente a seguito di una segnalazione spontanea della polizia di Cleveland. Stando a quanto ricostruito finora, alcuni agenti hanno inseguito la Passat per quasi sette minuti prima di fermarsi quando l'auto ha imboccato la A66 contromano a South Bank. Dieci secondi dopo, alle 03:39 ora locale, la vetturasi è scontrata con l'auto degli agenti Clough e Blades, che viaggiavano sulla corsia corretta e si trovavano in zona per collaborare alle ricerche dell'auto.