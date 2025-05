"Potrei andare in Turchia". Donald Trump, in procinto di partire per l'Arabia Saudita, non esclude di partecipare giovedì 15 maggio all'eventuale incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il presidente russo e quello ucraino potrebbero vedersi a Istanbul in un meeting cruciale per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Trump - che dopo l'Arabia Saudita visiterà Qatar e Emirati Arabi - valuta una deviazione verso la Turchia. "C'è una possibilità...", dice.