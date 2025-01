Donald Trump ha assicurato che, una volta tornato alla Casa Bianca, farà "di tutto per fermare" il conflitto in Ucraina "per entrambi i Paesi". Dopo il suo insediamento come presidente degli Stati Uniti,Trump ha intenzione di incontrare Vladimir Putin riguardo la "guerra orribile" che va avanti dall'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio di tre anni fa. "C'è solo una strategia e dipende da Putin e non posso immaginare sia molto entusiasta di come è andata perché non è andata esattamente bene neanche per lui", ha detto a Newsmax. "So che vuole un incontro e lo incontrerò molto rapidamente", ha spiegato, aggiungendo: "L'avrei voluto fare prima, ma ci sono cose per le quali deve essere lì".

Trump ha affermato che "il numero di soldati è stato ridotto a livelli certamente mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Anche soldati russi". "L'Ucraina viene decimata e i soldati ucraini muoiono in gran numero - ha proseguito - Ogni città appare come un grande sito di demolizione".

"La storia è stata uccisa", ha incalzato, ripetendo che la guerra non sarebbe esplosa se lui fosse stato alla Casa Bianca. "Sarei entrato in una stanza con Zelensky e Putin e avremmo trovato un accordo. E anche se non l'avessimo trovato, questo non sarebbe mai accaduto", ha insisto, accusando Joe Biden di "enorme incompetenza" e sostenendo che "è l'unico motivo per cui c'è la guerra".