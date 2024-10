Incursione Israele in Libano, Houthi: "sostegno con tutta la forza a Hezbollah"

"Resteremo al fianco di Hezbollah con tutta la forza e con tutto ciò che possiamo ed espanderemo le nostre operazioni, a Dio piacendo". Lo afferma all'Adnkronos il vice capo dell'Autorità per i media degli Ansar Allah (Houthi) e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer, commentando l'inizio delle operazioni di terra delle Idf nel sud del Libano.

"Gli Houthi hanno le capacità militari per mettere Israele in difficoltà", aggiunge Amer, che senza spiegare esplicitamente i piani dei ribelli che controllano ampie zone dello Yemen tra cui la capitale Sana'a, chiarisce che "abbiamo molte opzioni per sostenere i nostri fratelli in Libano". E questi piani, sottolinea riferendosi ai raid condotti domenica da Israele sul porto yemenita di Hodeidah, "non saranno influenzati dalle incursioni del nemico sionista, né da quelle americane e britanniche".