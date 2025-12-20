circle x black
India, treno passeggeri travolge una mandria di elefanti: uccisi 8 esemplari

L’incidente, avvenuto al di fuori dei corridoi protetti per gli animali, ha causato il deragliamento di cinque carrozze del convoglio. Nessun passeggero ha riportato ferite

Elefante - Ipa
Elefante - Ipa
20 dicembre 2025 | 12.51
Redazione Adnkronos
Un treno passeggeri ha travolto una mandria di elefanti nello stato nord-orientale indiano dell’Assam, provocando la morte di otto esemplari. Secondo le autorità locali, fortunatamente nessun passeggero ha riportato ferite.

L’incidente, avvenuto al di fuori dei corridoi protetti per gli elefanti, ha causato il deragliamento di cinque carrozze del convoglio diretto a Nuova Delhi dallo stato remoto del Mizoram. "Il macchinista ha azionato i freni di emergenza alla vista della mandria, ma gli elefanti sono comunque stati travolti dal treno", ha spiegato Kapinjal Kishore Sharma, portavoce delle ferrovie indiane.

Le autorità hanno introdotto limiti di velocità lungo le tratte che attraversano i corridoi abituali degli elefanti, ma la crescente deforestazione e le attività edilizie spingono gli animali a spostarsi sempre più lontano in cerca di cibo, aumentando i conflitti con gli esseri umani. Secondo dati parlamentari, tra il 2023 e il 2024 gli elefanti hanno causato la morte di 629 persone in India.

