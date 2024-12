Un'insegnante d'Arte è morta per un morso di un pipistrello, entrato nella sua aula scolastica in California. E' quanto scrive il Daily Mail raccontando l'incredibile vicenda della docente Leah Seneng. La 60enne è stata attaccata dal pipistrello morta per aver cercato di mandare via l'animale dalla sua classe, prima dell'inizio delle lezioni. Era il 14 ottobre.

Si è trattato solo di un piccolo morso e la docente ha continuato a insegnare normalmente alla Bryant Middle School per quasi un mese, prima che il virus della rabbia facesse presa. Un'amica ha detto al Daily Mail che la Professoressa "ha iniziato a manifestare sintomi simil-influenzali" che sono diventati sempre più gravi il 18 novembre, nonostante il ricovero e le tentate cure, fino alla morte, avvenuta il 22 novembre scorso.