L'Iran attacca Israele con il lancio di circa 200 missili. L'offensiva lanciata da Teheran nella serata dell'1 ottobre 2024 porta l'escalation in Medio Oriente a livelli altissimi. L'attacco è stato documentato da numerosi video pubblicati su X.

Il cielo su Tel Aviv si è illuminato per la pioggia di missili in arrivo. Siti e testate di ogni paese hanno documentato l'attacco, facendo riferimento al lancio di centinaia di missili. Il numero è stato aggiornato di minuto in minuto e, secondo le informazioni diffuse dai media israeliani, sarebbero stati lanciati circa 200 missili. Almeno una parte sarebbe partita dalla base di Tabriz.

Alcuni video hanno l'impatto dei missili nel territorio israeliano: l'Iron Dome, il sistema di difesa di Israele, non sarebbe riuscito a intercettare ogni missile. I video diffusi sui social mostrano i danni provocati dai missili, con enormi crateri dopo l'impatto. Poco prima delle 20 italiane, le autorità israeliane hanno annunciato la riapertura dello spazio aereo alla fine dell'emergenza.

Alcuni missili iraniani lanciati contro Israele sono caduti nel centro e nel sud di Israele, come ha reso noto il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, affermando che il sistema di difesa antiaerea "ha effettuato molte intercettazioni". "

בור נפער בעקבות נפילת טיל באזור השרון

— כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024

Ci sono stati alcuni impatti nel centro e altri nel sud. In questa fase stiamo valutando la situazione. Non siamo a conoscenza di feriti", ha precisato.