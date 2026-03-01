Iran, centinaia di petroliere ferme allo Stretto di Hormuz

Centinaia di petroliere sono ferme allo Stretto di Hormuz. Il canale, chiuso dagli iraniani, appare praticamente deserto guardando le immagini di marinetraffic.com, il sito che consente di monitorare in tempo reale il traffico marittimo. Maersk, la più grande compagnia di trasporto container al mondo, ha comunicato di aver interrotto il passaggio attraverso lo stretto per motivi di sicurezza. "Stiamo sospendendo tutti gli attraversamenti navali nello Stretto di Hormuz fino a nuovo avviso - fa sapere il gruppo danese - La sicurezza dei nostri equipaggi, delle nostre navi e del carico dei nostri clienti rimane la nostra priorità assoluta". Scelta analoga è stata fatta evidentemente da tutti gli altri armatori, fermando il transito in un braccio di mare che è abitualmente vede transitare almeno 20 milioni di barili di greggio al giorno, pari a un quinto del totale mondiale, e la stessa quota del commercio globale di gas naturale liquefatto, in larga parte proveniente dal Qatar. Più dell’80% di questi flussi è diretto verso l’Asia.