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Iran chiude lo Stretto di Hormuz: "Non passa nessuna nave"

L'annuncio della marina dei Pasdaran: "Situazione precaria per l'interferenza di potenze straniere"

Navi nello Stretto - Afp
Navi nello Stretto - Afp
12 luglio 2026 | 01.22
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz. Le Guardie rivoluzionarie, dopo un colpo d'avvertimento verso una nave che stava seguendo una rotta non autorizzata, hanno annunciato la chiusura del tratto di mare. Nel comunicato diffuso attraverso l'agenzia Tasnim, la marina dei pasdaran ha puntato il dito contro "l'interferenza esterna di potenze straniere" che si sarebbe manifestata attraverso i tentativi, compiuti da diverse navi, di attraversare lo Stretto secondo "rotte non autorizzate". "Data la precarietà causata da questa illegittima interferenza da parte di terzi, lo Stretto di Hormuz sarà chiuso fino a nuovo avviso e fino a quando non cesseranno le interferenze regionali da parte degli Stati Uniti", si legge nel comunicato. "Nessuna nave o imbarcazione militare sarà autorizzata a passare".

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