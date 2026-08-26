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Elicottero precipita e prende fuoco in Piemonte: due morti a Ossola

Le due vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. In corso le operazioni dei vigili del fuoco

Incidente ultraleggero in Piemonte - (Vigili del Fuoco)
Incidente ultraleggero in Piemonte - (Vigili del Fuoco)
26 agosto 2026 | 13.51
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

Un elicottero ultraleggero è precipitato questa mattina, attorno alle 11.30, in prossimità del lago artificiale di Campliccioli, nel territorio di Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola, prendendo fuoco dopo l'impatto.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre del comando dei Vigili del Fuoco del Vco, affiancate dall'elicottero 'Drago' del reparto volo di Malpensa, per le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio, e l’elisoccorso. Due le vittime: un uomo di 60 anni e una donna di 63.

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elicottero piemonte vittime
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