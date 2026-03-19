circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, primo jet Usa colpito: F-15 costretto a atterraggio d'emergenza

L'aereo atterra in una base americana in Medio Oriente, il pilota è salvo

Un F-15
Un F-15
19 marzo 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il primo jet degli Stati Uniti colpito dall'Iran nella guerra in corso dal 28 febbraio. Un F-35 è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in una base degli Usa in Medio Oriente dopo essere stato colpito - secondo le informazioni fornite alla Cnn da due fonti - dal fuoco iraniano. Il capitano Tim Hawkins, un portavoce dell'US Central Command, ha dichiarato che il jet di quinta generazione "era in volo per una missione di combattimento sull'Iran" quando è stato costretto alla manovra di atterraggio. Il caccia ha toccato terra senza ulteriori problemi, sull'episodio è stata aperta un'inchiesta. "L'aereo è atterrato in sicurezza, il pilota è in condizioni stabili", ha detto Hawkins. Il jet, come evidenziano i media americani, è il primo aereo colpito dall'Iran dall'inizio del conflitto. Anche Israele schiera gli F-15, aerei che costano circa 100 milioni di dollari ciascuno.

CTA

L'Iran ha annunciato in passato l'abbattimento di un F-15 americano. I Pasdaran, nella prima settimans di guerra, hanno rivendicato di aver abbattuto un caccia nel sudovest del paese e la notizia viene diffusa con enfasi dai media di Teheran. L'agenzia Tasnim, in particolare, ha affermato che i Guardiani della rivoluzione hanno utilizzato sistemi di difesa aerospaziale per colpire un F-15 Strike Eagle. L'US Central Command ha smentito categoricamente: "I rumors sui social relativi all'abbattimento di un F-15E in Iran sono prive di fondamento e non vere".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran news iran guerra iran usa guerra
Vedi anche
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza