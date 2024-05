Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale quando si è verificato l'incidente nei pressi di Jolfa. A bordo anche il ministro degli Esteri

"Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim Raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale quando si è verificato l'incidente nei pressi di Jolfa, al confine con l'Azerbaigian, dove il presidente aveva inaugurato questa mattina una diga insieme al leader azero Ilham Aliyev.

A bordo dell'elicottero anche il ministro degli Esteri, Hossein Amirabdollahian. Lo riferisce su X l'agenzia semiufficiale Tasnim, ripresa dalla Cnn. L'elicottero faceva parte di un convoglio di tre elicotteri e gli altri due sono arrivati a destinazione.