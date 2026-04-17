L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. "In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall'Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell'Iran", annuncia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. L'annuncio viene accolto con entusiasmo da Donald Trump. "L'Iran ha appena annunciato che lo Stretto d'Iran è completamente aperto e pronto per" la ripresa del "traffico", scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Truth.