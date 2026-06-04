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Nucleare, via libera della Camera al ddl. Pichetto: "Passo importante per il futuro"

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica: "Non bandiera politica, ma scelta di concretezza. Significa più sicurezza energetica, decarbonizzazione, indipendenza"

Camera dei deputati - Fotogramma /Ipa
Camera dei deputati - Fotogramma /Ipa
04 giugno 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Via libera della Camera al Ddl di delega al governo sul nucleare. La legge delega passa con 155 sì, 86 no e 8 astenuti.

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“Con l'approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile compiamo un passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Oggi abbiamo iniziato a porre le condizioni affinché il Paese sia pronto ad adottare il nucleare sostenibile quando le nuove tecnologie, alle quali puntiamo, saranno mature e disponibili all'inizio del prossimo decennio". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo che la Camera ha approvato in prima lettura la legge sul nucleare sostenibile.

"Il nucleare sostenibile significa più sicurezza energetica, più decarbonizzazione, più indipendenza. In un mondo in cui la domanda di energia è destinata a crescere rapidamente, anche per effetto dell'intelligenza artificiale, dei data center, dell’elettrificazione industriale e civile, chi sarà in grado di produrre energia ha spiegato il ministro - sarà più libero, più forte e più sicuro"

"Vogliamo un'Italia meno dipendente dall'estero, con energia più accessibile per famiglie e imprese. La bolletta arriva indistintamente nelle case e nelle imprese di tutti gli italiani. Per questo il nucleare non è una bandiera politica o ecologica: è uno strumento da valutare con serietà, fiducia nella ricerca e responsabilità verso le prossime generazioni. Questa è una scelta di concretezza, non di ideologia. Una scelta di Libertà. Più sicurezza energetica, più indipendenza, più Italia”, ha detto ancora Pichetto.

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nucleare nucleare italia nucleare ddl governo
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