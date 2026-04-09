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Iran-Usa, tregua fragile. Trump: "Truppe in zona fino a vero accordo" - Diretta

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Macerie e soccorsi in Libano dopo il raid di Israele - Afp
Macerie e soccorsi in Libano dopo il raid di Israele - Afp
09 aprile 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' tregua fragile tra Usa e Iran, con lo scontro sull'uranio arricchito e i raid di Israele contro il Libano che rischiano già di farla saltare. Nella giornata di oggi 9 aprile, a poco più di 24 ore dall’annuncio del cessate il fuoco, il presidente americano Donald Trump spiega intanto che le forze armate statunitensi rimarranno schierate vicino al Paese fino alla piena attuazione di un "vero accordo".

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"Se per qualche ragione" l'accordo non venisse rispettato, "cosa che è altamente improbabile", "gli spari ricominceranno", minaccia il leader Usa.

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