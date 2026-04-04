Gli Stati Uniti hanno perso il primo aereo nella guerra contro l'Iran a causa del fuoco nemico. Il jet, un F-15E Strike Eagle, aveva un equipaggio formato da due piloti che si sono lanciati dall'apparecchio. Uno dei due uomini è stato soccorso e recuperato, sono ancora in corso le ricerche per individuare il secondo. Nelle stesse ore, un altro aereo - un A-10 Warthog- è precipitato nella regione del Golfo Persico. Il pilota è stato tratto in salvo, come scrive il New York Times citando due anonime fonti. Non è chiaro perché l'A-10 sia precipitato.

Lo schiaffo a Trump

E' acclarato, invece, che l'Iran abbia abbattuto l'F-15E nel sudovest del paese venerdì. Uno 'schiaffo' ai ripetuti proclami di Donald Trump, che da settimane rivendica una superiorità totale degli Stati Uniti nei cieli: "Non ci sono più difese aeree, possiamo scegliere dove colpire". La realtà evidentemente è diversa rispetto a quella che il presidente americano ha illustrato anche nel discorso alla nazione tenuto nella serata di mercoledì. "Nelle prossime 2-3 settimane li rimanderemo all'età della pietra, alla quale appartengono", ha detto Trump, trascurando che Teheran conserva ancora risorse rilevanti. Secondo informazioni fornite dall'intelligence degli Stati Uniti, l'Iran dispone ancora di un numero non trascurabile di sistemi di lancio di missili. Può, quindi, continuare a colpire i paesi della regione.

Le immagini

La Repubblica islamica esibisce le immagini che mostrerebbero rottami dell'F-15. In particolare, online sono comparsi un frammento di ala e la sezione superiore di uno stabilizzatore verticale di un F-15E Strike Eagle, come ha osservato Justin Bronk, ricercatore presso il Royal United Services Institute, un istituto di ricerca londinese che si concentra sulla Difesa. Secondo l'esperto, come riferisce il New York Times, le marcature sulla sezione dello stabilizzatore verticale sono coerenti con quelle del 494° Fighter Squadron di stanza presso la base RAF di Lakenheath, in Gran Bretagna.

I soccorsi

E' stato appurato che entrambi i membri dell'equipaggio si sono lanciati dall'aereo. Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente, con ampio spiegamento di mezzi, come mostrano i video diffusi su X. Gli Stati Uniti hanno utilizzato in particolare un C-130 e elicotteri a bassa quota. Un elicottero UH-60 Black Hawk è stato colpito dal fuoco iraniano ma è riuscito a rientrare. I piloti dell'F-15 normalmente sono dotati di un kit radio e i seggiolini utilizzati per il lancio sono muniti di dispositivi per segnalare la posizione. Teheran ha annunciato prima la cattura di un pilota e poi ha fatto retromarcia, promettendo una cospicua ricompensa a chi consentisse di individuare i militari americani.

L'F-15 non è un caccia di ultima generazione e non appartiene alla famiglia degli Stealth. Ha fatto il suo debutto nel 1986 viene utilizzato per missioni che prevedono scontri aerei o raid contro obiettivi a terra. Può raggiungere la velocità di 1.875 miglia orarie, vale a dire Mach 2.5. Gli Stati Uniti lo hanno utilizzato in Iraq, Libia e Siria.