La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase delicata: dopo due notti di attacchi sempre più intensi, si è registrata un’apparente pausa nelle operazioni militari, ma il cessate il fuoco resta fragile.

Nonostante la ripresa degli scontri, negli ultimi giorni un numero maggiore di navi cisterna per il trasporto di gas naturale liquefatto ha ripreso ad attraversare lo Stretto di Hormuz. Secondo i dati di Kpler e Lseg, almeno cinque metaniere hanno ripreso il transito nel passaggio strategico, tra cui la GasLog Shanghai e quattro navi collegate a QatarEnergy. Anche 22 navi legate al Giappone hanno lasciato lo stretto, comprese sei grandi petroliere.