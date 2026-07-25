L'esercito statunitense ha fatto sapere di aver aperto il fuoco contro una petroliera che stava tentando di eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, secondo le ultime news di oggi sabato 25 luglio sulla guerra tra Usa e Iran. "Abbiamo messo fuori uso la petroliera dopo che l’equipaggio aveva tentato di forzare il blocco almeno quattro volte in precedenza", ha dichiarato all’Afp il capitano di vascello Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. "L’equipaggio è stato ripetutamente avvertito, ma non ha rispettato gli ordini. Le forze statunitensi presenti sul posto hanno quindi messo fuori uso la nave dopo aver sparato contro la sala macchine", ha aggiunto. "La nave non sta più navigando verso l’Iran", ha concluso.