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Iran, attacchi Usa a Hormuz: risposta di Trump ai droni di Teheran

Il presidente americano aveva risposto "lo scoprirete" alla domande sulle conseguenze per le violazioni del cessate il fuoco attribuite a Teheran

Donald Trump
Donald Trump
26 giugno 2026 | 22.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti hanno effettuato raid aerei nella zona dello Stretto di Hormuz, nel sud dell'Iran. Lo riporta Axios citando un funzionario statunitense. Gli attacchi sarebbero stati condotti con successo contro obiettivi iraniani.﻿ In precedenza, rispondendo a una domanda dei giornalisti nello Studio Ovale, il presidente americano Donald Trump aveva risposto "lo scoprirete" alla domande sulle eventuali conseguenze per le violazioni del cessate il fuoco attribuite a Teheran.

Nel corso della giornata, infatti, Trump aveva pubblicato un post su Truth in relazione al lancio di droni iraniani contro una nave: "La Repubblica Islamica dell'Iran ha lanciato almeno quattro droni d'attacco unidirezionali contro navi che attraversavano lo Stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosa nave mercantile. La nave ha riportato danni, ma è riuscita a proseguire il suo viaggio. Abbiamo abbattuto altri tre droni. Ovviamente, si tratta di una sconsiderata violazione del nostro accordo di cessate il fuoco", il messaggio del presidente.

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