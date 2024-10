"Siamo fiduciosi che la vittoria sarà nostra". Questo il messaggio del nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, oggi, 30 ottobre, nel suo primo discorso tv da quando ha assunto la guida del movimento sciita libanese filoiraniano dopo la morte di Hassan Nasrallah in un raid israeliano lo scorso 16 ottobre. "Abbiamo tanti sacrifici davanti a noi, ma ce la faremo" assicura.

Gli Hezbollah hanno ''l'esperienza e i mezzi necessari e siamo preparati per una guerra prolungata''. ''Uno dei nostri combattenti vale 10 dei loro soldati, con i loro carri armati e le loro armi", ha aggiunto Qassem riferendosi alle forze armate israeliane. "I nostri missili e droni vengono utilizzati secondo un programma giornaliero ben definito. Con essi abbiamo paralizzato la vita di centinaia di migliaia di israeliani", ha sostenuto.

Da Israele l'ordine di evacuare Libano orientale

Israele ha ordinato ai residenti delle città di Baalbek , Ain bourday e Durous nella valle della Bekaa, nel Libano orientale, di evacuare "immediatamente" le città prima di iniziare a bombardare quelle che ha dichiarato essere strutture di Hezbollah. Si tratta del primo ordine di evacuazione emesso per la valle della Bekaa e Baalbek in particolare, una città famosa per le sue antiche rovine, designata come sito patrimonio mondiale dell'Unesco. In precedenza, gli ordini di evacuazione erano limitati al Libano meridionale e ai sobborghi meridionali di Beirut.

Il sindaco di Baalbek, Moustafa al-Chall , ha affermato che l'ordine di evacuazione ha spinto molte famiglie a fuggire dalla città. "Un avvertimento di questo tipo spaventa naturalmente molte persone, molte se ne vanno. È naturale che molte persone che non hanno alcun legame con nessun partito o con la guerra, i normali cittadini, se ne vadano", ha detto al-Chall, aggiungendo che circa metà della popolazione della città se n'era già andata dopo che Israele aveva iniziato un'intensa campagna aerea in tutto il Libano il 23 settembre.

Gli ordini di evacuazione israeliani sono iniziati in aree specifiche, prima di estendersi e includere intere regioni o città. Oltre un quarto del Paese è sotto ordini di evacuazione israeliani secondo l'Onu , con lo sfollamento di oltre 1,2 milioni di persone. Gli ordini di evacuazione sono stati criticati da Amnesty International, che ha affermato che erano spesso "inadeguati" e sembravano concepiti per provocare uno sfollamento di massa. Il gruppo per i diritti umani ha aggiunto che anche se fosse stato emesso un ordine di evacuazione, i civili in quell'area non sarebbero diventati un obiettivo militare legittimo.

Msf: "Nel Nord di Gaza situazione critica"

"La situazione a Jabalia e nel nord di Gaza rimane devastante e insostenibile, con centinaia di morti e feriti. Gli sforzi per portare aiuti, acqua e cibo inclusi, continuano a essere vani" ha detto Sarah Vuylsteke, capo progetto di Medici Senza Frontiere a Gaza. "Migliaia di persone si stanno spostando a piedi verso Gaza City attraverso i corridoi predisposti dall’esercito israeliano - prosegue -. Tra loro ci sono anche anziani, persone con disabilità, bambini piccoli, malati e feriti. Queste persone devono spostarsi per chilometri senza cibo, senza acqua, senza poter trasportare i propri effetti personali. Non sappiamo se ce la faranno".

"Siamo molto preoccupati per le condizioni dei tre ospedali al nord di Gaza - aggiunge nella dichiarazione diffusa dall'organizzazione -. Per quanto sappiamo, l’ospedale indonesiano ha ancora personale e pazienti, ma è sostanzialmente non funzionante. La maggior parte del personale medico dell’ospedale Kamal Adwan, compreso un chirurgo di Msf, è ancora in stato di arresto. L’ospedale è stato inoltre attaccato e le scene di distruzione dopo il raid sono devastanti. L’ospedale di Al-Awda rimane in condizioni critiche, senza rifornimenti cerca come può di curare i pazienti. Siamo inoltre preoccupati per le decine di migliaia di persone a Gaza City: l’accesso alle risorse è limitato da molto tempo a causa del blocco delle forniture e nella clinica di Msf abbiamo visto un aumento del 50% delle visite mediche".