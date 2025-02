Trasformare Gaza nella Riviera del Medio Oriente? "E' un'idea completamente nuova, molto difficile da realizzare, ma non irreale". Lo afferma all'Adnkronos l'ex ambasciatore israeliano in Italia, Avi Pazner, commentando la controversa proposta lanciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Washington con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

"Sembra qualcosa molto difficile da realizzare, molto difficile", ritiene Pazner, secondo cui il piano di Trump è "completamente nuovo" e dimostra la volontà del presidente americano di mettere mano "a un problema che è senza soluzione da 75 anni".

"Il piano? Viene da un modo di pensare completamente nuovo"

Per l'ex ambasciatore in Italia, quella lanciata da Trump non è boutade. "Non è qualcosa che ha detto sull'impulso del momento, è un piano che non sappiamo se sarà possibile far progredire, ma è certo che alla Casa Bianca c'è un amico di Israele e che vuole rafforzarlo", prosegue Pazner, che parla di "maniera di pensare totalmente nuova, che dimostra un sostegno molto grande a Israele da parte di Washington".

Secondo l'ex ambasciatore israeliano, l'idea del presidente americano ha "sorpreso" tutti nello Stato ebraico, dove "c'è gente che pensa che sia una soluzione possibile, altri pensano che non si possa fare, mentre non c'è ancora una reazione ufficiale del governo. Neanche Netanyahu che si trova a Washington ha commentato".

La posizione dei Paesi arabi

In merito alle reazioni dei Paesi arabi, tutti per il momento compatti nel condannare il piano Trump per Gaza, Pazner lascia intendere che queste posizioni - a suo parere - potrebbero cambiare. "Dobbiamo studiare e vedere le reazioni dei Paesi arabi che per il momento sono negative", spiega, ricordando che la prossima settimana è atteso alla Casa Bianca re Abdullah II di Giordania, uno dei Paesi dove Trump vorrebbe trasferire parte dei palestinesi di Gaza. "Non so se questa proposta sarà accompagnata da un grande aiuto americano alla Giordania per realizzare questo progetto", conclude.