E' stato firmato nella notte l'accordo con Hamas per un cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Con un giorno di ritardo, i rappresentanti di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar, riuniti a Doha, hanno superato gli ultimi ostacoli per un'intesa. Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà oggi dopo aver finalizzato gli ultimi dettagli dell'accordo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi.