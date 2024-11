Israele, le ragioni del mancato cessate il fuoco - Ascolta

Raid aereo israeliano sulla Striscia di Gaza. Come riferisce l'emittente araba Al Jazeera, citando fonti mediche ci sarebbero 14 morti e decine di feriti. Quattro soldati israeliani invece sono stati uccisi in scontri a nord di Gaza come annunciato dall'Idf. Con la loro morte sale a 375 il numero dei soldati israeliani uccisi nella Striscia di Gaza. Un drone lanciato da Hezbollah dal Libano è caduto invece nel cortile di un asilo a Nesher, nella zona di Haifa nel nord di Israele come fanno sapere le forze di polizia e le autorità locali precisando che non ci sono vittime, mentre sono stati registrati lievi danni alla struttura. I bambini erano stati trasferiti in un altro asilo in seguito all'attacco. Intanto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz fa il punto della situazione: "Non ci sarà alcun cessate il fuoco in Libano".