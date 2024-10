Ancora attacchi di Israele contro in Libano. Oggi, 9 ottobre, il sobborgo meridionale di Dahiyeh a Beirut è stato preso di mira da una serie di raid durante la notte. Gli attacchi hanno causato ingenti danni, tra cui il crollo di quattro edifici residenziali adiacenti nella zona di Burj Al-Barajneh, ha riferito martedì l'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA).

In precedenza, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) avevano ordinato alla popolazione di evacuare le aree attorno a specifici edifici nelle zone di Haret Hreik e Hadath di Dahiyeh, affermando che presto avrebbero preso di mira quei siti.

Oggi colloquio Biden-Netanyahu

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrà un colloquio telefonico oggi con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su eventuali piani per colpire l'Iran. Lo rivela Axios, citando tre funzionari statunitensi. "Vogliamo usare la telefonata per cercare di definire i limiti della ritorsione israeliana", ha detto un funzionario, spiegando che Washington vuole assicurarsi che Israele attacchi obiettivi in Iran che siano significativi senza essere sproporzionati. I due leader non si parlano da quasi 50 giorni.

Netanyahu avverte il Libano: "Distruzione simile a quella di Gaza"

Ieri in un video messaggio al popolo libanese, Netanyahu ha avvertito che il Libano rischia di cadere "nell’abisso di una lunga guerra" mentre il suo paese intensifica la sua offensiva contro Hezbollah. "Cristiani, drusi, musulmani, sunniti e sciiti, tutti voi state soffrendo a causa della futile guerra di Hezbollah in Israele", ha detto. “Avete l’opportunità di salvare il Libano prima che cada nell’abisso di una lunga guerra che porterà distruzione e sofferenza simili a quelle che vediamo a Gaza”.

In Libano si stanno già verificando "gli stessi schemi" e "metodi di guerra" utilizzati da Israele a Gaza, hanno affermato funzionari delle Nazioni Unite, mettendo in guardia contro gli sfollamenti di massa dovuti alla ferocia degli attacchi israeliani.

Giallo su morte Safieddine

Intanto è giallo sulla morte di Hashem Safieddine, possibile successore di Hassan Nasrallah. Dopo che Netanyahu ha detto che è stato ucciso, il portavoce dell'Idf si mostra più cauto affermando che si stanno ancora valutando i risultati del raid. "Abbiamo colpito il quartier generale dell'intelligence a Beirut, cioè il quartier generale del capo della divisione intelligence, Abu Abdullah Mortada - ha detto il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari - sappiamo che Hashem Safieddine era lì con lui. Si stanno ancora valutando i risultati del raid, Hezbollah sta cercando di nascondere i dettagli. Quando sapremo informeremo il pubblico".