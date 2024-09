In rappresaglia per le esplosioni e i raid mirati dei giorni scorsi, che hanno fatto decine di morti

Hezbollah attacca Israele in rappresaglia per le esplosioni e i raid mirati dei giorni scorsi, che hanno fatto decine di morti. I miliziani libanesi hanno lanciato 105 razzi, la maggior parte dei quali intercettati, contro la Galilea, colpendo in particolare l'area di Haifa. La riunione del gabinetto di sicurezza israeliana prevista questa mattina è stata rinviata e a mezzogiorno si riunirà l'intero governo.