Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron “annunceranno domani mattina la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele per un periodo di 60 giorni”. Lo riporta il sito online del quotidiano Asharq Al-Awsat citando fonti ben informate. "L’atteso accordo per cessazione delle ostilità tra Hezbollah e Israele si basa -secondo il quotidiano di proprietà saudita- sull'evacuazione da parte del gruppo sciita filoiraniano dell'area compresa tra la Linea Blu e il fiume Litani in modo verificabile, in cambio del ritiro delle forze israeliane dalle aree occupate dall’inizio della limitata invasione terrestre del territorio libanese”.

"Tutti gli ostacoli sono stati rimossi"

“La decisione di fermare la guerra” tra Israele e Hezbollah in Libano “è stata finalmente approvata e l'attuazione dovrebbe essere annunciata molto presto” probabilmente anche “entro poche ore”, aveva riferito in precedenza il sito di notizie libanese Al-Nashra.

Il sito, vicino al blocco della “resistenza” libanese contro lo Stato ebraico, riporta da una fonte diplomatica occidentale che “tutti gli ostacoli sono stati rimossi e che non c’è più alcuna giustificazione per ritardare l’annuncio della cessazione della ostilità, tranne procedure formali che riguardano agli israeliani.

Usa: atteso domani ok Israele

Siamo sulla "linea del traguardo" per l'accordo di tregua tra Israele e Libano, ha detto una fonte dell'amministrazione americana citata dal giornalista di Axio Barak Ravid a proposito dell'accordo sul cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. "Non l'abbiamo ancora superata perché domani il governo israeliano dovrà approvare l'accordo e qualcosa può sempre andare storto".

L'accordo sul cessate il fuoco con Hezbollah cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dato il via libera "in linea di principio" dovrebbe essere trasmesso oggi al governo libanese. Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà domani per approvarlo. Lo scrive Times of Israel, citando diversi media israeliani. Tra questi Channel 12 che afferma che il testo del cessate il fuoco è stato finalizzato oggi e che dovrebbe succedere "qualcosa di drastico" per far naufragare l'accordo prima dell'incontro di domani.

Dodici morti raid Israele su Tiro nel Libano

Il ministero della Sanità di Beirut ha riferito che è di 12 morti il bilancio di raid israeliani su Tiro nel sud del Libano. Negli attacchi sono rimaste ferite altre otto persone. In due distinti comunicati, il ministero della Sanità libanese ha riferito di "sei morti" e quattro feriti in un raid su una strada nei pressi di Tiro, mentre in un'altra operazione sulla località di Maaraka si contano "sei morti e quattro feriti".

Khamenei: "Per Netanyahu ci vorrebbe una condanna a morte"

La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha affermato oggi che per i leader israeliani dovrebbero essere emesse condanne a morte, non mandati di arresto, dopo che la Corte penale internazionale la scorsa settimana ha emesso mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e per l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant in relazione alla guerra a Gaza.

In dichiarazioni rilasciate alla forza paramilitare Basij, una divisione all'interno del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e riportati dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, Khamenei giura che "il nemico Israele non vincerà a Gaza e in Libano". "Bombardare le case della gente a Gaza e in Libano non è una vittoria", afferma. "Gli sciocchi non dovrebbero pensare che solo perché bombardano le case, gli ospedali e le comunità della gente, abbiano vinto. No, nessuno considera questa una vittoria".

"Quello che hanno fatto i sionisti è un crimine di guerra", continua. "Hanno emesso un mandato di arresto, questo non è abbastanza: una condanna a morte deve essere emessa per Netanyahu. Una condanna a morte dovrebbe essere emessa per questi leader criminali".

Raid alla periferia di Beirut

Nuovi raid israeliani contro la periferia meridionale di Beirut, considerata una roccaforte degli Hezbollah libanesi, sono scattati questa mattina dopo un ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano. Colonne di fumo si sono levate da due aree colpite mentre l'agenzia di stampa nazionale ufficiale riferiva di "due attacchi successivi". Il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, aveva avvertito sulla piattaforma X che sarebbero stati presi di mira basi filo-iraniane di Hezbollah.

Quattro palestinesi morti nella Striscia di Gaza

Quattro persone sono state uccise e diverse sono rimaste ferite in un attacco israeliano a una casa nella zona di Musbah, vicino a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti mediche.

Razzi dal Libano a Israele

Circa 20 razzi sono stati lanciati dal Libano verso le zone dell'Alta Galilea e della Galilea occidentale, nel nord di Israele. Lo rende noto l'esercito israeliano, aggiungendo che alcuni razzi sono stati intercettati, mentre altri sono caduti in aree aperte.

A Gaza 44.235 persone uccise finora

Sono almeno 44.235 le persone che uccise in più di 13 mesi di guerra tra Israele e i militanti palestinesi. Lo rende noto il ministero della Salute della Striscia di Gaza controllato da Hamas, aggiungendo che il bilancio include i 24 morti dell'ultimo giorno. Il ministero inoltre ha affermato che 104.638 persone sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra.