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Italia-Australia, l'Ambasciatore Lener a Sydney all'evento annuale dell'Italian Opera Foundation Australia

Cena di gala per raccogliere fondi per l'erogazione di borse di studio da destinare alla formazione di giovani cantanti operistici australiani

10 maggio 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Ambasciatore a Canberra, Nicola Lener, accompagnato dal Console Generale a Sydney Gianluca Rubagotti, ha partecipato all’annuale cena di gala dell’Italian Opera Foundation Australia, organizzazione no profit fondata nel 2007 a Sydney da un gruppo di melomani italiani e diventata nel tempo un punto di riferimento per gli amanti dell'opera. All'evento, finalizzato a raccogliere fondi per l'erogazione di borse di studio da destinare alla formazione di giovani cantanti operistici australiani, hanno partecipato oltre 450 personalità di spicco della cultura e della società locali, tra i quali la Governatrice del Nuovo Galles del Sud, Margaret Beazley, ed il cantante ed ex direttore artistico di Opera Australia, Lyndon Terracini.

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Nel suo intervento, l'Ambasciatore Lener ha sottolineato l’importanza dell'attività della Fondazione, non solo per il suo contributo alla promozione dell'opera in quanto elemento caratterizzante la cultura italiana nel mondo - riconosciuto dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell'umanità - ma anche per il suo impegno rivolto alle nuove generazioni, in sintonia con la rinnovata attenzione che le istituzioni italiane in Australia intendono rivolgere alle componenti più giovani della comunità italiana e italo-australiana.

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Italia Australia opera cultura italiana borse di studio
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