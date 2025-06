Le relazioni tra Italia e Regno Unito "non potrebbero essere migliori. Sia dal punto di vista politico quanto da quello commerciale". Lo ha detto l’ambasciatore britannico a Roma Edward Llewellyn in una lectio organizzata nella capitale britannica dalla British Italian Society in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

Il diplomatico britannico ha sottolineato lo stretto legame che intercorre tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier Keir Starmer. "Gli incontri tra i primi ministri ed i ministri dei nostri due Paesi sono frequenti e proficui tanto a livello bilaterale quanto a livello di G7", ha sottolineato Llewellyn, considerando che la relazione tra Meloni e Starmer "è allo stesso livello di quella che la premier italiana intratteneva con il precedente premier Rishi Sunak". Lo scambio è continuo, e la collaborazione "è estremamente proficua in ogni campo, a partire da quello militare", ha poi detto Llewellyn, dopo l’introduzione all’incontro da parte del direttore dell’Istituto Francesco Bongarrà.

E ha ricordato il progetto Jcap per la realizzazione di un velivolo da guerra grazie al lavoro congiunto tra Italia, Regno Unito e Giappone. Ampio spazio è stato poi riservato dall’ambasciatore britannico a Roma al ricordo della visita recentissima dei Reali d’Inghilterra in Italia. "Sono state giornate straordinarie, durante le quali i nostri sovrani sono stati accolti con grandissima cordialità e calore tanto dalle Istituzioni quanto dalla popolazione italiana".