Sarà la seconda apparizione in pubblico in un mese

La principessa del Galles Kate Middleton presenzierà domani alla finale maschile del torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di questa possibilità. Quella di domani sarà la seconda apparizione in pubblico di Kate Middleton in un mese - la prima è stata a giugno in occasione della parata 'Trooping the colour' per il compleanno del re - dall'intervento all'addome e poi dalla diagnosi di cancro rivelata a marzo.