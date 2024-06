Kate Middleton in abito Jenny Packam per prima uscita pubblica

Mai ritorno sulla scena pubblica fu tanto atteso. La principessa del Galles è apparsa accanto al marito William e ai principini George, Charlotte e Louis, per assistere al Trooping the colour, l'annuale parata militare che celebra il compleanno del re

Mai ritorno sulla scena pubblica fu tanto atteso come quello di Kate Middleton. Dopo mesi di interrogativi sulla sua salute, la lunga, lunghissima assenza dopo l'annuncio di un tumore, la principessa del Galles è apparsa accanto al marito principe William, ai principini George, Charlotte e Louis, sorridente, distesa, radiosa per assistere al Trooping the colour, l'annuale parata militare che celebra il compleanno del re e che si svolge nella cittadella di Whitehall, nel cuore di Londra, non lontano da St. James Park. Una presenza che rassicura Carlo III e tutti i Windsor -Mountbatten, ma soprattutto tutto il Regno Unito.

"Sempre elegantissima, ha indossato un abito bianco firmato Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite, con un enorme fiocco sulla spalla destra e un cappello noir et blanc", scrive il settimanale francese 'Point de vue'. Semplici orecchini di perle e una broche sull'abito, l'acconciatura si ripete nello stile e nell'eleganza. I capelli raccolti in una lunga treccia che si trasforma in toupet, di foggia rinascimentale. Una creazione della sua hair stylist di fiducia, Amanda Cook Tucker.

"La principessa del Galles voleva essere accanto alla sua famiglia e partecipare assolutamente all'evento", ha dichiarato al magazine 'Hello' una fonte 'royal'.