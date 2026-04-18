circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, uomo apre il fuoco in un supermercato a Kiev: 2 morti e 5 feriti. L'attentatore ucciso dalla polizia

Tra i feriti anche una bambina. L'uomo si era barricato all'interno dell'edificio prendendo ostaggi

Polizia ucraina (Ipa)
Polizia ucraina (Ipa)
18 aprile 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di due morti e cinque feriti, tra cui una bambina, il bilancio di una sparatoria avvenuta oggi in un supermercato a Kiev, dove un uomo ha aperto il fuoco prendendo anche in ostaggio alcune persone e barricandosi all'interno dell'edificio. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko.

CTA

"L'attentatore" è stato ucciso, ha detto il ministro dell'Interno ucraino, Igor Klymenko. "Le forze speciali del Kord della polizia nazionale hanno fatto irruzione nel negozio dove si trovava l'attentatore, che ha preso delle persone in ostaggio e sparato agli agenti di polizia durante le operazioni di arresto", ha dichiarato Klymenko su Telegram.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ucraina oggi ucraina news kiev oggi kiev news kiev uomo apre il fuoco
Vedi anche
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza