La storia di un partito italiano che cerca casa a Bruxelles da oltre cinque anni, invano. Il Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo tenta di entrare in un gruppo dal 2019, ma non ci è ancora riuscito, con grande frustrazione dei suoi eurodeputati. I Verdi restano il partner più probabile, ma Giuseppe Conte dovrà sudare sette camicie per convincerli.