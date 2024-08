Made in Italy: Andreoli, ‘Villaggio Italia a Tokyo un concentrato di italianità in 22mila metri quadri’

“Dopo il Villaggio Italia inaugurato a Los Angeles, questo di Tokyo è una riformulazione realizzata grazie alla capacità di noi italiani di adattarci al posto in cui andiamo”. Con queste parole Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, interviene all’inaugurazione dell’area organizzata per padiglioni espositivi che racconta e promuove le eccellenze del patrimonio culturale, artistico, storico ed economico italiano. Villaggio Italia viaggia con lo storico veliero Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, che con Tokyo tocca la 21esima tappa del tour mondiale partito da Genova a luglio 2023.