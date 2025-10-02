circle x black
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga

L'aggressione è avvenuta nel giorno dello Yom Kippur

Soccorsi a Manchester dopo l'aggressione - Ipa
02 ottobre 2025 | 11.56
Redazione Adnkronos
La polizia britannica è intervenuta per un'aggressione con coltello davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester, dove diverse persone sono state accoltellate. Lo rende noto la stessa polizia della Greater Manchester. La Bbc sottolinea che l'aggressione è avvenuta durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico.

"Stiamo valutando la situazione e collaborando con gli altri membri dei servizi di emergenza. La nostra priorità è garantire che le persone ricevano l'assistenza medica di cui hanno bisogno il più rapidamente possibile", ha reso noto il servizio di ambulanze.

Il sindaco: "Evento grave"

Andy Burnham, sindaco della Greater Manchester, ha parlato di "evento grave". Tramite la Bbc, Burnham ha consigliato di ''evitare la zona'' dove si è verificata l'aggressione. "Allo stesso tempo, posso dare qualche rassicurazione sul fatto che il pericolo immediato sembra essere passato", ha aggiunto il primo cittadino affermando che l'incidente è stato gestito "in modo efficace" da coloro che si trovavano sul posto e dalla polizia della Greater Manchester.

