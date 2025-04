Meghan Markle celebra in cucina la sua piccola Lilibet, creando un nuovo dessert che le intitola. Gustatevi la 'Chantilly Lili', dice su Instagram, dove presenta la ricetta del suo dolce al cucchiaio - una crema 'dolce e speciale' come la sua bambina - in un video girato assieme alla madre, Doria Ragland.

In quella che sembra essere la cucina della casa di Montecito, in California, dove vive con il marito, il principe Harry, Lilibet, di 3 anni, e il figlio Archie, di 5, Meghan si fa riprendere mentre dà il tocco finale al dessert - una rivisitazione del budino alla banana, con strati di crema pasticcera alla vaniglia, fragole fresche, fette di banana e crema Chantilly - decorandolo con frutta e foglie di menta.

Il video è stato girato mentre Meghan attende con trepidazione il primo lancio sul mercato dei prodotti del suo marchio di lifestyle, 'As ever', che sono andati subito a ruba. "Nel frattempo, godetevi la ricetta della nostra 'Chantilly Lili', un delizioso dessert che porta il nome della nostra adorata figlia. È così buono, speciale e dolce come lei", commenta. Poi arriva il giudizio, con Meghan in trepidante attesa del responso della mamma Doria, che assaggia, senza fretta: "Te lo dirò quando avrò finito".